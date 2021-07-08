Купер: помню, как в 2015-м говорили, какая мы талантливая команда и какое будущее нас ждёт

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер вспомнил, как после проигранного финала Кубка Стэнли в 2015 году ему говорили о будущем «Тампы».
«Я помню, как в 2015 году все говорили, какая мы молодая и талантливая команда и какое блестящее будущее нас ждёт. Потом мы никак не могли даже повторить выход в финал, и нас все списали со счетов. Теперь мы выиграли два раза подряд – и вы спрашиваете меня, можно ли нас считать династией. Какой поворот, а?
Я не знаю, что будет в следующем году, но могу сказать точно: ребята понимали, что такой шанс, как сейчас, нельзя упускать. Наши лидеры в раздевалке: Стэмкос, Макдона, Марун – постоянно говорили об этом в течение плей-офф и использовали это как мотивацию. Они настраивались на единственно возможный исход: второй раз поднять над головой Кубок», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 8 июля 2021
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:29
-
14:29
-
14:10
-
13:49
-
13:45
-
13:33
-
13:29
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
11:42
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:17
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:29
-
09:15
-
09:00