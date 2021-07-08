Купер: помню, как в 2015-м говорили, какая мы талантливая команда и какое будущее нас ждёт

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер вспомнил, как после проигранного финала Кубка Стэнли в 2015 году ему говорили о будущем «Тампы».

«Я помню, как в 2015 году все говорили, какая мы молодая и талантливая команда и какое блестящее будущее нас ждёт. Потом мы никак не могли даже повторить выход в финал, и нас все списали со счетов. Теперь мы выиграли два раза подряд – и вы спрашиваете меня, можно ли нас считать династией. Какой поворот, а?

Я не знаю, что будет в следующем году, но могу сказать точно: ребята понимали, что такой шанс, как сейчас, нельзя упускать. Наши лидеры в раздевалке: Стэмкос, Макдона, Марун – постоянно говорили об этом в течение плей-офф и использовали это как мотивацию. Они настраивались на единственно возможный исход: второй раз поднять над головой Кубок», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.