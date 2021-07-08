Дюшарм: многие ребята истекали кровью, но воевали, как бойцы и не сдавались

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм после поражения в финале Кубка Стэнли от «Тампы-Бэй Лайтнинг» (1-4) поделился мнением об игроках «Канадиенс».
«Многие ребята были побиты, но они держались и сражались. Они истекали кровью. Но воевали как бойцы. И не сдавались
Я горжусь этим коллективом. Я сказал ребятам после матча, что был период, когда нам пришлось через многое пройти. И тут можно рассказать о многом. О травмах, о расписании, о ковиде. Даже в плей-офф, когда мы проигрывали, то поднимались и двигались вперед. Мы продолжали расти и становились лучше, как команда. Так что мы все вместе очень выросли. И должны использовать это правильно, чтобы вернуться в финал, но добиться уже другого результата», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что специалист пропустил несколько матчей в полуфинале и финале Кубка Стэнли из-за положительного теста на коронавирус.
- 8 июля 2021
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