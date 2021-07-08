Уэбер — о «Монреале»: горжусь нашим коллективом. У меня потрясающие одноклубники

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер после проигранного финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделился мнением об игроках «Канадиенс».

«Я горжусь нашим коллективом. У нас хватает характера, мы через многое прошли в этом сезоне, хотя далеко не все в нас верили. Был тяжёлый год, далёкий от нормальных обстоятельств. Но ребята держались вместе, сражались с отдачей и смогли многое изменить. У меня просто потрясающие одноклубники», — цитирует Уэбера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в пятом финальном матче «Монреаль» с минимальным счётом уступил «Тампе» (0:1). Таким образом, «Лайтнинг» второй год подряд стали победителями Кубка Стэнли.

Отметим, что «Канадиенс» вышли в плей-офф с четвёртого места Северного дивизиона.