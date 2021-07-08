Президент КХЛ рассказал, что лига не обсуждает изменение лимита

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига не обсуждает изменение лимита на легионеров.

«У нас, если брать в процентном соотношении заявку на матч и сколько легионеров могут выходить на площадку, – 23% от всего состава команды. Если сравнить с другими видами спорта, то мы в нормальном балансе.



Мы это сейчас не обсуждаем, мы обсуждали это два-три года назад. Пять легионеров, которые имеют право выходить на матч, – мы считаем, что это верные цифры», – цитирует Морозова ТАСС.

Напомним, что ранее лига опубликовала на официальном сайте список первых домашних матчей каждого клуба в новом сезоне. В матче-открытия «Авангард» встретится с ЦСКА 1 сентября.

Также сообщалось, что Неделя Звёзд Хоккея – 2022 состоится в Челябинске.