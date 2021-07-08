Обозреватель Sportsnet: «Тампу» сплотило разочарование после поражения в 2019-м

Обозреватель Sportsnet Крис Джонстон поделился мнением о победе «Тампы-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли.
«Ничто не могло сбить «Тампу» с курса в погоне за вторым Кубком Стэнли: будь то ураган Эльза или волшебный путь «Монреаля» в этом плей-офф. «Молнии» прошли путь от королей эдмонтского пузыря до двукратных чемпионов всего за 282 дня, что, безусловно, является самым коротким промежутком между победами в Кубке Стэнли для одной команды НХЛ. Никто лучше них не справлялся с вызовами пандемии. Никто так успешно не реагировал на изменяющиеся обстоятельства.
Этих «молний» сплотило разочарование. В 2019-м они были сметены «Коламбусом» в первом раунде после рекордной регулярки, и это побудило генерального менеджера Жюльена БрисБуа сделать ходы по усилению и укреплению состава. После этого они безжалостно разобрали всех соперников на протяжении двух плей-офф. Даже победив однажды, «Тампа» осталась голодной», — написал обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.
- 8 июля 2021
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