Журналист New York Times: манипуляции с платёжкой позволили «Тампе» сохранить состав

Журналист New York Times Бен Шпигель поделился мнением о победе «Тампы» в финале Кубка Стэнли.
«Самый впечатляющий элемент этой команды — их глубина состава. Посмотрите, какой огромный вклад в победу внесли Энтони Чирелли и Барклай Гудроу. Как здорово действовали защитники Эрик Чернак и Ян Рутта. Единственными в составе «Тампы», кто не брал до этого Кубок Стэнли, были Давид Савар и Росс Колтон. Именно эти парни сегодня организовали победный гол.
С сезона-2014/2015 ни одна команда не выиграла больше матчей, чем «Лайтнинг». Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф. Способность клуба развивать молодых игроков и мастерские манипуляции с платёжной ведомостью позволили не только сохранить ядро коллектива, но и вывести его на новый уровень», — написал Шпигель.
- 8 июля 2021
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