«Барыс» продлил контракт с Ореховым на один год

«Барыс» на официальном сайте обьявил о продлении контракта с защитником Валерием Ореховым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон.

В сезоне-2020/2021 защитник сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 (2+8) баллов при показателе полезности "+3". В плей-офф Орехов принял участие в одной игре и сделал голевую передачу.



Также 21-летний защитник провёл три матча в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия), не отличившись результативными действиями.

В межсезонье сообщалось, что Орехов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии, однако позднее клуб опроверг эту информацию.

Орехов выступает за команды системы нур-султанского «Барыса» с сезона-2016/2017.