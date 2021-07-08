Дано: это была невероятная охота, мы прошли через многое. «Монреаль» стал морально сильнее

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филипп Дано поделился мнением о сезоне-2020/2021 для его команды, а также об итогах финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:1, 1-4).



«Очевидно, это большой опыт для всей нашей команды. Мы не имели права расслабиться на протяжении всего сезона, мы не всегда могли наладить коллективную игру, но всё-таки попали в плей-офф. И всё сложилось для нас, и мы вышли в финал. Да, мы так и не достигли главной цели. Но я горжусь нашей командой и всем тем, что у нас получилось. Это была невероятная охота, мы в этом году через многое прошли. И в самом деле наш коллектив стал морально сильнее», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Тампа» второй год подряд одержала победу в Кубке Стэнли. Всего это третий трофей для клуба в истории.

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