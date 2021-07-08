Комиссар НХЛ Беттмэн выступил перед болельщиками «Тампы» после 5-го матча финала

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выступил перед болельщиками после окончания пятого матча финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» (1:0, 4-1).
«Полный зал, потрясающая энергетика и ещё одна победа «Тампы». Такое впечатление, что всё пришло в норму.
Понадобились невероятные и хорошо скоординированные усилия со стороны клубов, их владельцев, сотрудников лиги, хоккеистов. Они оказались под микроскопом не только на площадке, но и в жизни из-за этих мер по обеспечению безопасности. Хоккей — командный вид спорта, и тут мы все действовали как одна команда.
Представьте себе хоккей во Флориде в июле. Каковы шансы? Я с самого начала говорил, что нужно быть гибкими, готовыми делать всё, что потребуется.
«Тампа» играла невероятно, у вас отличная команда. Я говорю от имени каждого из них, что главным для них в этом плей-офф является возможность поделиться радостью с вами. Спасибо вам, болельщики «Тампы». Наконец-то. Есть ощущение, что всё нормально. И это хорошее ощущение», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.
- 8 июля 2021
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