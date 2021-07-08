Вышински: идите и кричите на владельцев клубов НХЛ, если недовольны победой «Тампы»

Американский журналист Грег Вышински прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли — 2021.



«Если вы недовольны тем, что в плей-офф не работает потолок зарплат, — идите и кричите на владельцев клубов НХЛ, которые создали правила, позволяющие это. Если вы сердитесь на то, что Кучеров чудесным образом выздоровел перед плей-офф — идите и накричите на НХЛ, которая расследовала это дело и подписалась под ним», — заявил Вышински.



Это третий чемпионский титул в истории клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах. При этом «Лайтнинг» стали второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006). Ранее это удалось сделать «Питтсбург Пингвинз» (2016 и 2017 год).



На данный момент зарплатный фонд «Тампы» составляет $ 98,84 млн, что на $ 17,34 млн превышает потолок зарплат. За превышение суммы в лиге не предусмотрен штраф, так как игроки получают зарплату лишь за регулярный сезон. Российский нападающий Никита Кучеров, пропустивший регулярку, числился в долгосрочном списке травмированных, из-за чего «Лайтнинг» не нарушили правила.