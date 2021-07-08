Плотников: если соперник принципиальный для ЦСКА и болельщиков — значит, такой и для меня

Новичок ЦСКА нападающий Сергей Плотников прокомментировал переход в армейский клуб.



«Очень рад присоединиться к сильному клубу с большими задачами и такой огромной историей. С кем из армейцев знаком? Наверное, перечислять не буду, но большинство ребят я знаю. Со многими пересекались в сборной России. Думаю, что будет проще адаптироваться. С другой стороны, я уже не маленький мальчик, много повидал, так что проблем с адаптацией не будет.



Уже поговорили с главным тренером. С ребятами ещё не успел, но команда уже скоро собирается — там и поговорим. Я всегда ставлю задачу набрать больше очков, чем в предыдущем сезоне. И, главное, хочу максимально помогать команде добиваться побед.



Наверное, какое-то время понадобится, чтобы привыкнуть к Москве. Самое главное — это обустроить быт, а этим у меня занимается жена, с этим проблем не будет. Наверное, придётся больше времени проводить за рулём. Но понимаю, что игры и тренировки будут занимать много времени.



У ЦСКА хорошие болельщики. Какой-то недружелюбности я никогда не замечал с их стороны, не думаю, что будут проблемы. А если соперник принципиальный для клуба ЦСКА и для болельщиков — значит, будет таким же и для меня», — приводит слова Плотникова официальный сайт ЦСКА.

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