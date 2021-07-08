Кагарлицкий: хочу выиграть Кубок Гагарина. Знаю, что в Казани это можно сделать

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ, а также сообщил об отношении к СКА.



«Понятно, что никто не может гарантировать место в составе и тем более в первом звене. Был разговор, что Квартальнов видит меня в определённой роли. Пока не хочется об этом говорить, поскольку всё ещё может измениться под влиянием обстоятельств. Но мне понятно, что имел в виду главный тренер, рассказывая своё видение. В любом случае хочется принести пользу «Ак Барсу», а дальше тренерскому штабу решать, в каком качестве.



Скажу банальную вещь: в каждом матче надо заново доказывать свой уровень. И в «Динамо» мне приходилось это делать, потому что там я играл не только в первом звене. Бывало, что и убирали меня из него. Я всего лишь хочу выполнять свою работу и выполнять её хорошо. Что скажут, то и буду делать. Если буду отклоняться от схемы, тренеры всё объяснят доступно. Конечно, хочется приносить пользу голами и передачами. Но скажут играть в меньшинстве — буду играть в меньшинстве.



Я двигаюсь дальше, хочу выиграть Кубок Гагарина. Знаю, что в Казани это можно сделать. Чувствую, что могу помочь клубу. Возраст сейчас вполне нормальный для этого, поэтому меня рано списывать со счетов.



Нет ощущения, что штаб сборной, с которым пересекался в СКА, после неудачи в Питере поставил крест? Всё в любом случае зависит от меня. Не думаю, что они откажутся взять на крупный турнир, если я буду соответствовать уровню сборной. Не думаю, что там кто-то против меня.



Ту страницу я перевернул для себя. И никаких обид на Питер у меня нет. Спасибо клубу, что обменял меня в «Динамо» туда, куда я хотел, дав возможность играть в хоккей и доказывать свой уровень. За одно это я благодарен СКА и не предъявлю ему ни одной претензии. А что касается моего там сезона: статистика говорит сама за себя. Больше ничего не буду говорить. Двигаемся дальше», — приводят слова Кагарлицкого «Известия».