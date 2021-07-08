Новичок «Спартака» Кугрышев записал обращение к болельщикам клуба

Нападающий «Спартака» Дмитрий Кугрышев записал видеообращение, адресованное поклонникам команды.



«Привет, красно-белые! Очень рад оказаться в «Спартаке». С нетерпением жду встречи с новой командой. Уверен, нас ждёт очень интересный сезон и множество побед. Увидимся на хоккее!» — заявил Кугрышев в видео, опубликованном в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Напомним, соглашение между «Спартаком» и форвардом заключено сроком на два года.



Последние три сезона нападающий играл за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате-2020/2021 Кугрышев провёл 57 матчей и набрал в них 30 очков: забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф на счету игрока один гол в девяти встречах.



Ранее хоккеист выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз» за фарм-клуб «Херши Беарз», а также играл в ЦСКА, «Сибири» и «Авангарде».