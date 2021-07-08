Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Спартака» Кугрышев записал обращение к болельщикам клуба

Новичок «Спартака» Кугрышев записал обращение к болельщикам клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Дмитрий Кугрышев записал видеообращение, адресованное поклонникам команды.

«Привет, красно-белые! Очень рад оказаться в «Спартаке». С нетерпением жду встречи с новой командой. Уверен, нас ждёт очень интересный сезон и множество побед. Увидимся на хоккее!» — заявил Кугрышев в видео, опубликованном в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Напомним, соглашение между «Спартаком» и форвардом заключено сроком на два года.

Последние три сезона нападающий играл за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате-2020/2021 Кугрышев провёл 57 матчей и набрал в них 30 очков: забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф на счету игрока один гол в девяти встречах.

Ранее хоккеист выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз» за фарм-клуб «Херши Беарз», а также играл в ЦСКА, «Сибири» и «Авангарде».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021