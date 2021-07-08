ХК «Сочи» пригласил Черчесова на матч с «Амуром»

Хоккейный клуб «Сочи» предложил бывшему главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову посетить домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».
«Думали, что 2 сентября не успеете после Хорватии? Но нет, вроде успеваете. Ждём в «Большом» на матче с «Амуром». Будет космос!» — написал официальный твиттер-аккаунт клуба.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.
На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 8 июля 2021
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