Фетисов: отставка Черчесова? Может, нашли крайнего — проблема не в нём, а в системе

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Откуда я знаю, в чём причина того, что РФС расторг контракт с Черчесовым? Может быть, неудовлетворительный результат на чемпионате Европы, я же не нахожусь ни с той, ни с другой стороны, я не могу знать, что там происходит. Может быть, нашли крайнего — одна из причин, но проблема не в этом, проблема в системе нашего футбола — она просто не стимулирует футболистов играть хорошо. Это моё мнение», — цитирует Фетисова ТАСС.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.
- 8 июля 2021
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