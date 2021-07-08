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Фетисов: отставка Черчесова? Может, нашли крайнего — проблема не в нём, а в системе

Фетисов: отставка Черчесова? Может, нашли крайнего — проблема не в нём, а в системе
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Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Откуда я знаю, в чём причина того, что РФС расторг контракт с Черчесовым? Может быть, неудовлетворительный результат на чемпионате Европы, я же не нахожусь ни с той, ни с другой стороны, я не могу знать, что там происходит. Может быть, нашли крайнего — одна из причин, но проблема не в этом, проблема в системе нашего футбола — она просто не стимулирует футболистов играть хорошо. Это моё мнение», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

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