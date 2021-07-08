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Первые 5 мест в списке бомбардиров плей-офф — у игроков «Тампы». Это 2-й случай в истории

Первые 5 мест в списке бомбардиров плей-офф — у игроков «Тампы». Это 2-й случай в истории
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» стала трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в финальной серии — 2021, обыграв «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

Каждый из пяти игроков, набравших наибольшее количество очков в плей-офф 2021 года, был хоккеистом «Лайтнинг». Это был второй случай в плей-офф в эпоху расширения (с сезона-1967/1968), когда каждый из пяти лучших бомбардиров лиги выступал за один и тот же клуб — первым был «Бостон Брюинз» в сезоне-1969/1970.

Первое место в списке бомбардиров плей-офф занял российский форвард Никита Кучеров, набравший 32 (8+24) балла. Вторым стал канадский нападающий Брейден Пойнт — 22 (14+8) очка. Третья строчка у защитника Виктора Хедмана, сумевшего набрать 18 (2+16) результативных баллов. Четвёртое и пятое место делят Алекс Киллорн и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос (оба — по 17 (8+9) очков).

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