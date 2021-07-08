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«Торонто» объявил о продлении контракта с защитником Дермоттом

«Торонто» объявил о продлении контракта с защитником Дермоттом
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о продлении контракта с защитником Трэвисом Дермоттом.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение пролонгировано ещё на два года. Зарплата составит $ 1,5 миллиона.

В сезоне-2020/2021 24-летний Дермотт провёл 51 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 6 (2+4) баллов при показателе полезности «-1». Также он принял участие в трёх играх плей-офф, не отличившись результативными действиями при коэффициенте полезности «-1».

Всего в составе «Торонто» защитник провёл 208 игр в регулярном чемпионате, набрав 47 (11+36) очков, а также сыграл в 22 матчах плей-офф, где сумел забросить две шайбы и отдать три голевые передачи.

Дермотт был выбран «Торонто» во втором раунде (34-е место) драфта НХЛ 2015 года.

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