Брызгалов: порой думаешь, что Василевский перерос НХЛ, ему надо играть в другом месте

Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением об игре голкипера «Тампы» Андрея Василевского.



«Когда увидел Василевского в первый раз в 17 лет, я был, конечно, поражён. В чём его феномен, не могу объяснить, есть много всего, прежде всего, он очень талантливый парень, работоспособный — он рождён быть вратарём. Порой на него смотришь и думаешь, что он из таких игроков, которые переросли НХЛ, ему надо играть где-то в другом месте, а не в Национальной хоккейной лиге, потому что эта лига уже не соответствует его мастерству! К сожалению, у нас нет другого хоккея для него.



В том, что он признан самым ценным игроком плей-офф, нет никакой неожиданности. В принципе, было два кандидата — Василевский и Кучеров, но в суперважных матчах Андрей выходил и был стеной, что в первых двух сериях, что в серии с «Айлендерс», что сейчас с «Монреалем», он полностью это заслужил. Василевский — лучший вратарь мира прямо сейчас, это вопросов не вызывает», — цитирует Брызгалова ТАСС.