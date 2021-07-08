«Каролина» договорилась о продлении аренды стадиона до 2029 года

Владелец «Пи-Эн-Си-Арены» — компания The Centennial Authority — и «Каролина Харрикейнз» договорились о продлении аренды стадиона до 30 сентября 2029 года, сообщает официальный сайт клуба.



«Мы рады продлить договор аренды с «Каролиной». «Харрикейнз» являются неотъемлемой частью арены, и наш совет рад продолжить работу с клубом в качестве основного арендатора», — заявил председатель правления The Centennial Authority Томас Маккормик.



«Мы с гордостью называем «Пи-Эн-Си-Арену» своим домом. Играть здесь — захватывающе для нашей франшизы, и мы планируем дать нашим болельщикам много поводов для радости сейчас и в будущем на этом льду», — сказал президент и генеральный директор «Каролины» Дон Уодделл.



Напомним, в прошедшем сезоне «Каролина» заняла первое место в Центральном дивизионе, в первом раунде Кубка Стэнли обыграв «Нэшвилл» (4-2), а во втором раунде уступив «Тампе» (1-4).