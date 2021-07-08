Стала известна дата, к которой клубы НХЛ должны предоставить список защищённых игроков

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн сообщил дату, к которой все клубы Национальной хоккейной лиги должны предоставить список защищённых игроков.
«Примечание к проекту расширения: лига планирует опубликовать списки защищённых игроков всех команд к воскресенью, 18 июля. Клубы должны отправить свой список накануне», — написал Лебрюн в «Твиттере».
Напомним, 21 июля состоится драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб лиги — «Сиэтл Кракен» — выберет по одному игроку из каждой команды, за исключением «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.
Каждый клуб может защитить от драфта семь нападающих, трёх защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков и одного вратаря.
Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока, автоматически попадают в список защищённых игроков. К драфту не допускались игроки, проводящие в лиге свой первый или второй сезон, а также выбранные на входящем драфте, но не подписавшие контракт.
- 8 июля 2021
-
23:17
-
22:58
-
22:37
-
22:24
-
22:09
-
21:43
-
21:21
-
21:01
-
20:51
-
20:30
-
20:23
-
20:11
-
19:52
-
19:14
-
19:01
-
18:53
-
18:36
-
18:18
-
18:06
-
17:37
-
17:23
-
16:58
-
16:44
-
16:23
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:29
-
14:29