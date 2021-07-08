Стала известна дата, к которой клубы НХЛ должны предоставить список защищённых игроков

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн сообщил дату, к которой все клубы Национальной хоккейной лиги должны предоставить список защищённых игроков.



«Примечание к проекту расширения: лига планирует опубликовать списки защищённых игроков всех команд к воскресенью, 18 июля. Клубы должны отправить свой список накануне», — написал Лебрюн в «Твиттере».



Напомним, 21 июля состоится драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб лиги — «Сиэтл Кракен» — выберет по одному игроку из каждой команды, за исключением «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.



Каждый клуб может защитить от драфта семь нападающих, трёх защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков и одного вратаря.



Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока, автоматически попадают в список защищённых игроков. К драфту не допускались игроки, проводящие в лиге свой первый или второй сезон, а также выбранные на входящем драфте, но не подписавшие контракт.