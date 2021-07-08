Журова — о «СКА Арене»: это возвращение к истокам, торжество справедливости

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о строительстве «СКА Арены».



«Я тренировалась на льду СКК им. В.И. Ленина, а теперь там возводится «СКА Арена»? Я хочу сказать, что каток СКК внёс огромный вклад в мою подготовку, польза была огромная. Пусть он был нестандартный, беговая дорожка 333 метра, но, будучи пятилетним ребёнком, я летом тренировалась на льду, и ни одна страна в мире на тот момент такой возможности не имела! Я выросла на этом катке, и мы имели благодаря этому огромное преимущество перед соперниками со всего мира. Я очень благодарна СКК. И все мои первые большие победы, в том числе рекорд мира среди юниорок, с этим связаны. Для меня это без преувеличения святое место, и если там теперь появится новая современная ледовая арена — это возвращение к истокам, это торжество справедливости!



«СКА Арена» может быть полезна представителям целой группы видов спорта: хоккей с шайбой и с мячом, фигурное катание, коньки, шорт-трек, и, кстати, на таких стадионах могут тренироваться ещё и легкоатлеты. Если правильно спроектирована арена. Перспективы очень хорошие. Это будет здорово. Даже если там не будет 400-метровой дорожки, поменьше будет, всё равно здорово.



Сегодня огромная востребованность в двух спортивных объектах: бассейны и катки. Такие объекты важно не только возвести, но и эффективно использовать. И когда бассейн и каток вместе — это и удобно, и значительно дешевле в эксплуатации. Многие хотят заниматься. А связь между числом ледовых арен в стране и результатами прямая. Мы же видели, как выступила сборная Финляндии на чемпионате мира по хоккею», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».