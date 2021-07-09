Обозреватель Tampa Bay Times: «Тампа» стала чемпионом благодаря лучшей обороне

Обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина поделился мнением об обладателе Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Потолок зарплат удерживает от того, чтобы быть великими год за годом, но «молнии» сумели сохранить состав после прошлого триумфа и во второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли. После прошлогоднего празднования на пустой арене Эдмонтона и 65 дней в «пузыре» плей-офф в этот раз «Тампа» выиграла трофей лорда Стэнли перед заполненной до отказа домашней «Амали-Ареной».
Источник успеха «молний» — их устойчивость. Их сезон начался с того, что они играли на аренах настолько пустынных, что можно было слышать звук скольжения коньков по льду. Они терпели строгие протоколы безопасности и были изолированы в своих отелях в выездных матчах. Команда, построенная на мастерстве, переосмыслила себя в плане твёрдости духа. Когда «Тампа» смогла стать лучшей оборонительной командой, она стала чемпионом. Ведь в плей-офф важно не то, сколько забиваешь голов, а то, сколько не даёшь забить сопернику», — отметил Энсина.
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