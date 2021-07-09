«Ты мой кумир, спасибо». Кучеров позвонил Ларионову после завоевания Кубка Стэнли

Игорь Ларионов – младший рассказал, как состоялся звонок Никиты Кучерова его отцу после того, как он завоевал второй Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Вчера я ужинал с отцом, и ему позвонили с неизвестного номера. Он взял трубку, это оказался Кучеров с Кубком Стэнли. Никита крикнул ему: «Ты мой кумир, спасибо!». Он произнёс это около 6 раз. Это самая крутая вещь, которую я видел.

Кучеров также сказал отцу, что он часто смотрит нарезку лучших моментов его игры. Как же здорово, выиграть самый большой трофей в своём виде спорта, а затем увидеть своего кумира. У меня мурашки по коже, когда я думаю об этом», — гласит пост Ларионова в «Твиттере».

Напомним, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд и в третий — за всю историю. Приз самого ценного игрока плей-офф выиграл российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Также обладателями Кубка Стэнли стали два других россиянина — форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв.



Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.