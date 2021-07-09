Р. Ротенберг: Василевский — вратарь, который может в одиночку обыгрывать любые команды

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России, генеральный директор СКА Роман Ротенберг отметил игру российских игроков «Тампы», ставших обладателями Кубка Стэнли — Андрея Василевского, Михаила Сергачёва и Никиты Кучерова.
«Надо поздравить Сергачёва, Василевского и Кучерова. Для нашего хоккея очень важно иметь таких игроков, на примере которых могут учиться молодые хоккеисты. Такие победы важны для российского хоккея, а команд, которые добивались двух чемпионств подряд в современной истории, очень мало, и это о многом говорит.
Кучеров, Сергачёв и Василевский — это те игроки, которые всегда приезжают в сборную, отличаются своими лидерскими качествами в раздевалке, все они очень сильные личности. Мы видим, как они друг друга поддерживают, всегда вместе и стоят друг за друга, это, конечно, показывает, что они командные игроки.
Все понимают, что на сегодняшний день Андрей Василевский — вратарь, который в каждом матче показывает какие-то невероятные вещи, обыграть его становится все сложнее и сложнее, он игрок высокого уровня, такой может в одиночку обыгрывать любые команды. В современном хоккее роль вратаря с каждым разом увеличивается, сама фигура голкипера стала ключевой, не зря в финале Кубка Стэнли играли два сильнейших представителя этого амплуа», — цитирует Ротенберга ТАСС.
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