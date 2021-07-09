Первый тренер Кучерова: Никита — лидер всей НХЛ. Вы видели его статистику?

Первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова Геннадий Курдин поделился мнением об игре хоккеиста в Кубке Стэнли-2021.
«Никита был не только лидером „Тампы“. Я думаю, что сейчас он является лидером всей НХЛ. Вы смотрели его статистику? Пойнт отстал от него на девять очков. А какая разница в очках с игроками других команд? Что тут об этом говорить, тут и так всё ясно. Мы с Никитой списались ещё утром, я его поздравил с победой. Сначала он мне позвонил по видеосвязи из раздевалки, но там звонок не прошёл. Вообще, мы с ним постоянно общаемся. Так что, я уже передал ему поздравления.
Русские в „Тампе“ сейчас на главных ролях. Вася всё показал, отыграв на ноль каждую из последних игр в четырёх сериях. Если бы Никита в предыдущей игре забил, а не попал в штангу при счёте 2:2, за три минуты до конца, я думаю, что ему бы дали приз самому ценному игроку плей-офф. А тут Вася на ноль сыграл. Понятно, почему он его получил. Думаю, что Никита и Андрей были двумя главными претендентами.
Главное, что они Кубок выиграли. Парни играют в одной команде, у них хорошие отношения. Думаю, что Никита порадовался за Андрея, это было видно. Кучеров сумел восстановиться после такой тяжёлой травмы! Значит, он правильно поработал. Нечасто такое увидишь», — приводит слова Курдина Allhockey.
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