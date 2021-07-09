Зарипов: вместе с командой я хочу ещё раз поднять над головой Кубок Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал решение продлить контракт с клубом на один сезон.
«Рад возможности продолжить карьеру в клубе и республике, которые могу назвать родными для себя. Благодарен руководству за оказанное доверие и сделаю всё возможное, чтобы в следующем сезоне мы пришли к своей цели. У меня есть силы и эмоции, вместе с командой я хочу ещё раз поднять над головой Кубок Гагарина. Уверен, что нашему коллективу по силам любые вершины», — цитирует Зарипова официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне форвард принял участие в 40 матчах и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12». Зарипов – единственный в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоёвывал трофей в составе «Ак Барса».
Предстоящий сезон станет для нападающего 17-м в составе «барсов». В общей сложности Данис Зарипов провёл в свитере «Ак Барса» 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка.
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