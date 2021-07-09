Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал продление контракта с Зариповым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал продление контракта с форвардом Данисом Зариповым.



«Продление контракта с Данисом – большое событие для «Ак Барса» и всего Татарстана. Зарипов для клуба и республики – больше, чем просто игрок. Мы давно знакомы друг с другом и рады, что нашли взаимопонимание по всем вопросам. Данис понимает свою роль и во всём пошёл нам навстречу. «Ак Барс» для него – родной клуб, и мы знаем, что Данис сделает всё, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», — приводит слова Валиуллина официальный сайт «Ак Барса».



Напомним, соглашение между клубом и нападающим продлено сроком на один сезон.



«Ак Барс» является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах. Зарипов является единственным в мире обладателем пяти Кубков Гагарина.

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