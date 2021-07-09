«Тампа» объявила о проведении чемпионского парада. Он снова пройдёт на катерах

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о проведении чемпионского парада в честь победы в Кубке Стэнли.
Первая часть празднования пройдёт на реке Хиллсборо, как и в прошлом году. Клуб устроит парад на катерах, предлагая болельщикам расположиться по обе стороны реки по всему маршруту следования. Другие катера не будут допущены к участию, сообщает официальный сайт клуба.
Затем «Тампа» проведёт праздничное мероприятие в парке Julien B. Lane Riverfront.
Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли – 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.
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