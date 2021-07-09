«Спартак» заключил новый контракт с 19-летним защитником Никишиным

«Спартак» объявил о заключении нового контракта с защитником Александром Никишиным.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение с 19-летним игроком подписано на три сезона, до 30 апреля 2024 года.
«Александр — один из самых перспективных защитников страны нового поколения. Несмотря на молодой возраст, он уже обладает серьёзным опытом игры на уровне КХЛ. Игрок с отличными физическими данными, хорошим катанием, пониманием игры и задатками силового, жёсткого игрока обороны.
Уверены, что в ближайшие годы Александр сможет вырасти в одного из лидеров клуба и встанет в один ряд с ведущими защитниками лиги», — заявил спортивный директор клуба Роман Беляев.
В прошедшем сезоне КХЛ Никишин провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, набрав 5 (1+4) очков при общей полезности "+1". В плей-офф защитник сыграл в четырёх играх, в которых не отличился результативными действиями.
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