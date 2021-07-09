Вайсфельд: назначение Буре — логичный шаг. Он пользуется авторитетом в хоккейном мире

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Павла Буре специальным представителем ФХР по международным делам.



«Назначение Буре на эту роль вполне логичный шаг. Во-первых, Буре известен всему хоккейному миру и, соответственно, ему будет легче вести переговоры на любом уровне. Во-вторых, безусловно, свободное знание английского языка тоже будет способствовать налаживанию контактов с представителями других федераций.



Одно дело – ты разговариваешь через переводчика, другое – напрямую. Ну и пользуясь таким авторитетом в хоккейном мире, я думаю, ему будет проще претворять в жизнь те или иные планы федерации на международной арене», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.