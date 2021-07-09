Бывший генеральный директор «Спартака» Тищенко умер от коронавируса

Бывший генеральный директор «Спартака» Николай Тищенко умер от коронавируса.



Функционер скончался в больнице 9 июля, сообщил бывший директор по связям с общественностью красно-белых Александр Малышев в своём телеграм-канале.



Тищенко руководил клубом с 2007 по 2010 год. Команда достигла своих лучших результатов за всё время выступления в КХЛ — москвичам удалось выйти в четвертьфинал два года подряд. В сезоне-2008/2009 команда переиграла СКА в серии из трёх матчей (3:0), на следующей стадии уступив «Локомотиву» (0:3). В сезоне-2009/2010 «Спартак» в первом раунде оказался сильнее «Динамо» (3:1), но в следующем раунде снова уступил «Локомотиву» (2:4).



Николай Тищенко покинул «Спартак» в 2010 году. С того момента красно-белые ни разу не проходили первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.



После завершения работы в «Спартаке» Тищенко занимался агентской деятельностью.