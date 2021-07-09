Арвидссон поделился ожиданиями от игры в «Лос-Анджелес Кингз»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Виктор Арвидссон поделился мнением об обмене из «Нэшвилла», а также рассказал об ожиданиях от игры в новом клубе.



«Самое первое, о чём подумал — партнёры, с которыми я провёл 7 лет, и все такое. Думал о них и о том, как нам было весело всё это время.



Спустя время я оценил перспективы в «Лос-Анджелесе». Я очень рад. Чувствую, что это прекрасная возможность. В команде интересное сочетание молодёжи и ветеранов, настроенное побеждать и голодное до побед. Очень рад стать частью коллектива.



Конечно, в этом сезоне мне не повезло с травмами, с этим ничего не поделаешь, но я на правильном пути. Думаю, что у меня был хороший сезон, если смотреть на то, сколько голевых моментов я создал и насколько был вовлечен в игру команды.



Сейчас я жду возможности приехать в Лос-Анджелес и показать всё, на что я способен», – цитирует Арвидссона LA Kings Insider.