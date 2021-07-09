Источник: Капризов может вернуться в ЦСКА. Его не интересует длинный контракт с «Уайлд»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может вернуться в КХЛ.
Как сообщает ТАСС источник, близкий к ситуации, форварда не устраивает предлагаемый «Уайлд» контракт сроком на восемь лет.
«Клуб по-прежнему хочет очень длинный контракт, сторону Кирилла это не интересует. Пока «Миннесота» считает, что все хотят подписать с ней восьмилетний контракт, это их желание. Подписание контракта с ЦСКА возможно.
ЦСКА, конечно, хочет его обратно, и это реально, особенно сейчас. Вероятно, игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Китай, потому что стоит очень серьезный вопрос по страховке. Если НХЛ откажется отпускать игроков на Олимпийские игры, тогда Россия будет больше заинтересована в том, чтобы Капризов вернулся", — отметил источник.
24-летний нападающий провёл первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь игр, в которых набрал 3 (2+1) результативных балла. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
Капризов выступал за ЦСКА в КХЛ с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.
В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.
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