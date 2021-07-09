КХЛ претерпела изменение состава дивизионов. «Торпедо» перемещено уже в шестой раз
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КХЛ объявила календарь на сезон-2021/2022.
Как сообщает официальный сайт лиги, в связи с возвращением «Адмирала» претерпел изменение состав дивизионов будущего сезона лиги. «Адмирал» возвращается в дивизион Чернышёва, а «Куньлунь» — в дивизион Харламова. «Торпедо» возвращается в Западную конференцию и займёт место в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова.
Отметим, что «Торпедо» переведено из одной конференции в другую уже в шестой раз.
В Восточной конференции клуб провёл сезоны-2013/14, 2018/19 и 2020/21 (во всех трех выходил в плей-офф и вылетал в первом раунде). Новый сезон команда начнёт в Западной конференции.
«Адмирал» вернулся в КХЛ после годичного отсутствия, связанного с пандемией коронавируса.
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