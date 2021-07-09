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«Локомотив» сыграет дома с «Динамо» Мн в день 10-летия авиакатастрофы. Это просьба клуба

«Локомотив» сыграет дома с «Динамо» Мн в день 10-летия авиакатастрофы. Это просьба клуба
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В сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» проведёт домашний матч 7 сентября — в день 10-летия авиакатастрофы, унёсшей жизни игроков команды в 2011 году. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Расписание матчей КХЛ сезона-2021/2022

Ярославцы сыграют в этот день впервые после трагедии. Отмечается, что это было сделано по просьбе клуба.

Соперником «Локомотива» будет минское «Динамо». Именно на матч с белорусским клубом ярославцы летели в день катастрофы 10 лет назад.

В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.

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