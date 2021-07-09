Э. Стаал рассказал о планах на будущее после поражения «Монреаля» в финале КС. Ему 36 лет

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Эрик Стаал рассказал о своих планах на ближайшее будущее после поражения в финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4.

«Планы на будущее? Вернуться домой и быть отцом и мужем. Прошло более полугода с момента, когда я виделся с семьёй.

Плей-офф? Играть в джерси «Монреаля» — это было чем-то особенным», — приводит слова Стаала журналист TSN Джон Лу на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, 36-летний Стаал поблагодарил свою жену и детей за то, что они оставались сильными без него, и признал, что у него и его семьи были свои «моменты» разлуки.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 53 матча в регулярном чемпионате, набрав 13 (5+8) очков при показателе полезности "-30". В плей-офф на счету Стаала 21 матч, 8 (2+6) очков и показатель полезности "-2".

Напомним, 8 июля в Тампе на стадионе «Амали-Арена» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.