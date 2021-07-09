Кори Перри: «Монреаль» ждёт светлое будущее. Надеюсь стать его частью

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри рассказал о своих планах на ближайшее будущее после поражения в финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4.

«Да, я собираюсь играть в хоккей в следующем году. Я всё ещё могу показывать хороший хоккей. Я хотел бы вернуться, чтобы прочувствовать Монреаль таким, каким он на самом деле является.

«Монреаль» определённо ждёт светлое будущее, и я надеюсь стать его частью.

Игроки команды очень близки друг с другом. Это был необычный год, ребята действительно не могли много развлекаться, но вы видели в раздевалке, как парни ладят. В команде нет никаких группировок. Вы видели это на льду», — приводит слова Перри журналист Sportsnet Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере».

В минувшем сезоне 36-летний нападающий отыграл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (9+12) очко при показателе полезности «-4». В плей-офф на счету Перри 22 встречи, 10 (4+6) очков и показатель полезности «-5».

Напомним, 8 июля в Тампе на стадионе «Амали-Арена» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.