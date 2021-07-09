«Монреаль» всех заткнул за пояс». Перри эмоционально высказался о «Канадиенс»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри эмоционально высказался о «Хабс» после поражения в финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4.

«Это команда, за которую я болел, когда рос. Она всех заткнула за пояс. Это было очень весело.

Я проиграл два финала подряд «Тампе»? Это непросто. Такой же результат — проиграть той же команде. Это жестоко. Ты так много работаешь весь сезон и вновь попадаешь в тупик.

Снять с Дюшарма приставку «исполняющий обязанности»? Он — главный тренер. Доминик серьёзно подходит к делу и передаёт свою точку зрения. Он объясняет всё подробно и структурированно — это всё, чего ты хочешь от главного тренера», — приводит слова Перри журналист TSN Джон Лу на своей странице в «Твиттере».