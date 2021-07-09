ЦСКА продлил контракт с защитником Джоном Гилмором
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Защитник Джон Гилмор подписал новый контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.
Отмечается, что соглашение заключено на один год.
28-летний канадский хоккеист присоединился к ЦСКА в ходе прошлого сезона, до этого он выступал за клубы НХЛ и АХЛ. В главной лиге Северной Америки он сыграл 37 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз», отметившись 5 (2+3) очками за результативность. Кроме того, играя за вторую команду Нью-Йорка «Рочестер Американс», Джон дважды приглашался на Матч всех звёзд АХЛ.
В регулярном чемпионате КХЛ и в розыгрыше плей-офф Гилмор провёл за ЦСКА 29 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+5», и помог команде дойти до финала Кубка Гагарина.
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