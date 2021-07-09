«Торпедо» подписало защитника Мартынова и нападающего И. Алтыбармакяна

Защитник Егор Мартынов и нападающий Илья Алтыбармакян подписали однолетние контракты с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.
Также нападающий Даниил Лапин заключил с «Торпедо» пробное соглашение.
Егор Мартынов — воспитанник челябинской хоккейной школы, выступал за «Локомотив», «Трактор», «Авангард» и магнитогорский «Металлург». В 2018 году защитник принимал участие в матче Всех Звёзд КХЛ, а в 2019 году стал серебряным призёром чемпионата КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге 30-летний игрок обороны провёл 425 матчей, набрал в них 126 (34+92) очков при показателе полезности «+56».
Илья Алтыбармакян — воспитанник петербургского хоккея. Свою карьеру начинал в клубной системе СКА. В первом своём сезоне в Молодёжной хоккейной лиге он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды «СКА-Вяряги», заработав 42 (21+21) очка по системе «гол+пас» в 56 матчах. В следующем сезоне, защищая цвета «СКА-1946», форвард набрал 40 (20+20) очков в 51 встрече.
Даниил Лапин — воспитанник новосибирского хоккея, который уже в 16 лет дебютировал в МХЛ в составе «Сибирских Снайперов». В 2019 году Даниил принял участие в Кубке Вызова МХЛ и дебютировал в Высшей Хоккейной Лиге. В сезоне-2019/2020 перешёл в систему «Ак Барса», став одним из значимых игроков фарм-клуба казанцев — «Барса». Всего в ВХЛ новобранец «Торпедо» провёл уже 117 матчей, набрав в них 55 (22+33) очков.
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