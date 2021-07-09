«Нью-Джерси» переподписал защитника Зигенталера на два года и $ 2,25 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Йонасом Зигенталером.
Отмечается, что новое соглашение с 24-летним игроком заключено сроком на два года. Общая сумма сделки составит $ 2,25 млн. За сезон-2021/2022 защитник получит $ 1,05 млн, за сезон-2022/2023 — $ 1,2 млн.
Зигенталер был обменян в апреле 2021 года из «Вашингтон Кэпиталз» на выбор в третьем раунде драфта-2021. Он принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-9».
За карьеру в НХЛ на его счету 105 матчей, два гола, 11 результативных передач и общий показатель полезности «+8».
Напомним, «Нью-Джерси» занял седьмое место в Восточном дивизионе и не смог пробиться в плей-офф. Команда одержала 19 побед (четыре из них — в овертайме) в 56 встречах и набрала 45 очков. На счету «Дэвилз» 30 поражений в основное время, два — в овертайме и ещё пять — в серии буллитов.
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