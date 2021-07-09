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«Когда палец вернули на место, потерял сознание». Питри рассказал о причине кровавых глаз

«Когда палец вернули на место, потерял сознание». Питри рассказал о причине кровавых глаз
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри рассказал о травме мизинца, а также о кровавых глазах после второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Во время матча игрок обороны увидел, что его мизинец сместился после того, как попал в отверстие для камеры. Он подумал, что вывихнул палец и попросил вправить его.

«Когда мой палец вернули на место, я потерял сознание и вышиб все кровеносные сосуды в глазах», — приводит слова Питри журналист TSN Джон Лу на своей странице в «Твиттере».

Защитник впоследствии узнал, что это был не вывих, а перелом. Он носил гипс, но от операции отказался, так как она вывела бы его из строя на 6-8 недель.

Напомним, внешний вид Питри в матче с «Вегасом» поразил хоккейный мир.

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