Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли

Президент США Джо Байден на своей странице в «Твиттере» прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в плей-офф НХЛ.
«Поздравляю «Тампу» со вторым Кубок Стэнли подряд. Вы заставили город и страну гордиться», — говорится в сообщении.
Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1. Лучшим игроком турнира был признан голкипер Андрей Василевский.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.
Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.
В прошлом году «Тампа» обыграла в финале Кубка Стэнли «Даллас Старз».
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