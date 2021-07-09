Мичков и Мирошниченко вошли в состав сборной России на Кубок Глинки

11 июля юниорская сборная России U18 приступит к учебно-тренировочному сбору перед Кубком Глинки/Гретцки в УТЦ «Новогорск», сообщается на официальном сайте ФХР.
Тренерский штаб команды вызвал для подготовки 32 хоккеиста:
Вратари: Сергей Иванов (СКА), Егор Корзин («Спартак»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Максим Ерёменко («Динамо»).
Защитники: Артём Барабоша, Кирилл Волков, Артем Дуда (все — ЦСКА), Михаил Гуляев (“Авангард”), Никита Евсеев (“Спутник”), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — “Локомотив”), Егор Никитин, Владислав Сапунов (оба — “Динамо”), Иван Ремезовский (СКА), Артём Проничкин (“Трактор”), Адель Сафин (“Ак Барс”).
Нападающие: Даниил Бут, Перевалов Александр, Илья Роговский (все — “Локомотив”), Даниил Давыдов, Семён Синяткин (оба — “Динамо” СПб), Иван Демидов, Матвей Мичков, Даниил Ларькин (все — СКА), Руслан Газизов, Иван Мирошниченко, Тимур Муханов, Глеб Трикозов, Егор Ядыкин (все — “Авангард”), Даниил Григорьев (ЦСКА), Илья Квочко (“Металлург”), Фёдор Филин (“Динамо”).
Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Андрей Миронов — тренер, Вадим Хомицкий — тренер, Владимир Попов — тренер, Андрей Комиссаров — тренер вратарей, Илья Гребенников — тренер ОФП.
В программе сбора — занятия на льду, в тренажёрном и игровом залах. Тренировки в Подмосковье продлятся до 28 июля. 29 июля сборная отправится в Бржецлав (Чехия), где проведёт заключительный этап подготовки и сыграет товарищеский матч со сборной Словакии U18. 2 августа российская команда стартует на турнире матчем с Финляндией.
Кубок Глинки/Гретцки — престижный ежегодный турнир для юниорских сборных до 18 лет. Сборная России является действующим чемпионом.
На групповом этапе сборные Чехии, Финляндии, России и Швейцарии сыграют в Бржецлаве, команды Германии, Словакии, Швеции и США — в Пьештянах.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе:
02 августа, Россия — Финляндия
03 августа, Россия — Швейцария
04 августа, Чехия — Россия
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