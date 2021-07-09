«Сейчас я открыт». Форвард «Монреаля» Дано рассказал о предложениях от пиццерий в плей-офф

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано после финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:1, 1-4) рассказал о забавных предложениях, которые поступили ему во время плей-офф.

«Я получил несколько предложений о сделках с пиццериями, но это было не вовремя — в плей-офф.

Тем не менее сейчас я открыт», — приводит слова Дано журналист The Athletic Арпон Басу на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1. Лучшим игроком турнира был признан голкипер Андрей Василевский.

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.