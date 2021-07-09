Коулман: у меня две прекрасные дочери. У меня два Кубка Стэнли. Я счастлив

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман прокомментировал завоевание второго Кубка Стэнли.

«У меня две прекрасные дочери. У меня два Кубка Стэнли. Я чувствую себя очень счастливым», — приводит слова Коулмана журналист агентства АР Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.