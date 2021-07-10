«Только бог спасает больше, чем Василевский». Церковь во Флориде – о российском вратаре

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский опубликовал в «Инстаграме» фото с объявления объединенной методистской церкви во Флориде, которое было посвящено ему.

В объявлении на церкви было написано «Только бог спасает больше, чем Василевский».

Сам голкипер в ответ написал: «Люблю это».

Напомним, в пятом финальном матче «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» и стала победителем Кубка Стэнли, а Василевский получил «Конн Смайт Трофи» — награду, вручаемую лучшему игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги. Также он стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи». В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



Отметим, что Василевский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Предыдущий раз голкипер выигрывал этот трофей в прошлом году, также с «Тампой».