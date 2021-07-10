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«Рад, что смог помочь». Габорик напомнил «Тампе», что помог ей вписаться в потолок зарплат

«Рад, что смог помочь». Габорик напомнил «Тампе», что помог ей вписаться в потолок зарплат
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Бывший форвард клубов НХЛ Мариан Габорик на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Поздравляю «Тампу». Рад, что смог помочь.

Так счастлив и горжусь тобой (Эрику Чернаку. — Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.

Отметим, что сезон-2020/2021 стал последним по 7-летнему контракту словака с кэпхитом $ 4,875 млн, подписанному с «Лос-Анджелес Кингз» в 2014 году.

Фактически Габорик завершил карьеру в 2018 году, но в декабре прошлого года «Тампа» выменяла его и Андерса Нильссона у «Оттавы Сенаторз», отдав Брэйдона Коберна, Седрика Пакетта и выбор во 2-м раунде.

После этого игроки были помещены в список травмированных на долгий срок, что позволило «Лайтнинг» вписаться в потолок зарплат.

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