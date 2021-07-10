«Рад, что смог помочь». Габорик напомнил «Тампе», что помог ей вписаться в потолок зарплат

Бывший форвард клубов НХЛ Мариан Габорик на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Поздравляю «Тампу». Рад, что смог помочь.
Так счастлив и горжусь тобой (Эрику Чернаку. — Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.
Отметим, что сезон-2020/2021 стал последним по 7-летнему контракту словака с кэпхитом $ 4,875 млн, подписанному с «Лос-Анджелес Кингз» в 2014 году.
Фактически Габорик завершил карьеру в 2018 году, но в декабре прошлого года «Тампа» выменяла его и Андерса Нильссона у «Оттавы Сенаторз», отдав Брэйдона Коберна, Седрика Пакетта и выбор во 2-м раунде.
После этого игроки были помещены в список травмированных на долгий срок, что позволило «Лайтнинг» вписаться в потолок зарплат.
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