Главный тренер «Монреаля» объяснил, почему Романов сыграл лишь четыре матча в Кубке Стэнли

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал, почему защитник Александр Романов провёл в Кубке Стэнли лишь четыре матча.



«В плей-офф у тебя меньше времени и пространства на принятие решений. Романову, как и любому молодому игроку, требовалось осознать, что здесь уже иной уровень интенсивности и ответственности.



Мы с ним работали над этими компонентами индивидуально, и я видел, что он всё лучше прочитывает ситуацию, быстрее сокращает разрывы между собой и форвардом, четче понимает, когда следует подключаться вперёд, а когда нет», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах, в которых сумел набрать 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». В минувшем плей-офф Романов отыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу — в четвёртой встрече с «Тампой».