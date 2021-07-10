Дано — о прогрессе Судзуки и Котканиеми: для успеха в НХЛ нужны три хороших центрфорварда

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано поделился мнением о прогрессе молодых центрфорвардов клуба. В плей-офф он стал третьим центром клуба после Ника Судзуки и Еспери Котканиеми.



«Мои задачи изменились. Я немного боялся, что Судзуки и Котканиеми получат больше игрового времени. Но посмотрите на остальные команды в лиге. Для успеха нужно иметь в составе трёх хороших центрфорвардов, как это было в «Айлендерс», как у нас.



Всё это указывает на необходимость располагать достаточным количеством игроков этого амплуа в составе, а также игроками, которые могут одинаково хорошо играть в атаке и обороне.



У нас всё получилось, и я играл в свой хоккей. Я знаю, чего от меня хотят, что могу дать команде, как добиться успеха», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.